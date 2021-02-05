Киев, , 19:29 — REGNUM Украина получила официальное подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax, заявил вечером 5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов.

Свое заявление министр сделал на совещании при участии президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что поставки вакцин будут проходить с февраля 2021 года.

«Достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия)», — заявил Степанов.

Вместе с тем, по словам министра, полученное подтверждение будет реализовываться через посредника — контракт заключен между Serum Institute и Crown Agents.

Информацию о финансовой стороне этого контракта пресс-служба офиса президента не предоставляет.

Зеленский на это заявил, что «как и каждый украинец», он ждет начала процесса вакцинации.

«12 миллионов доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок», — отметил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Степанов, выступая в Верховной раде, заявил, что на Украине граждан будут вакцинировать от коронавируса «минимум тремя-четырьмя различными вакцинами», но не уточнил, каких производителей.

В конце декабря 2020 года украинские власти объявили о контракте на поставку около 2 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.