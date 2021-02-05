Алма-Ата, Казахстан, , 13:25 — REGNUM Узбекистан планирует привлечь $2,5 млрд на развитие информационных технологий в ближайшие два года. Об этом 5 февраля заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на форуме Almaty Digital 2021.

По его словам, в Узбекистане планируется запустить три новых дата-центра: в Ташкенте, Бухаре и Коканде. Кроме того, власти продолжат расширять функции электронного правительства и повышать качество IT-образования.

Арипов отметил, что одной из приоритетных задач является увеличение доли цифровых услуг в структуре ВВП в два раза. Кроме того, власти Узбекистана планируют завершить в 2021 году подключение всех школ республики к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Алма-Ате прошел форум Almaty Digital 2021, в котором приняли участие председатели правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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