Нур-Султан, , 11:03 — REGNUM В Алма-Ате сегодня, 5 февраля, началась встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она проходит в узком составе в закрытом режиме.

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В заседании в рамках работы Евразийского межправительственного совета принимаю участие премьер-министры России Михаил Мишустин, Казахстана Аскар Мамин, Белоруссии Роман Головченко, а также председатель правительства Армении Никол Пашинян и недавно назначенный на эту должность глава правительства Киргизии Улукбек Марипов.

После этого состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. В нём будут участвовать и представители стран — наблюдателей при ЕАЭС, в частности и.о. премьер-министр Молдавии Аурел Чокой, председатель правительства Кубы Мануэль Марреро Крус, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в ходе заседания Евразийского межправительственного совета главы правительств расмотрят широкий круг вопросов интеграционной повестки дня, касающихся функционирования внутреннего рынка союза. Также особое внимание участники заседания намерены уделить в том числе тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.