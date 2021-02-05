Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Семь распространённых кулинарных привычек, от которых стоит отказаться, перечислил американский журнал Real Simple.

Первая из них — не читать рецепт полностью перед началом приготовления блюда. Авторы рекомендаций напомнили, что маринад, закваску или тесто нужно готовить заранее.

Вторая ошибка — переполнение сковороды ингредиентами во время жарки, третья — недостаточное количество соли в воде, где варятся макароны.

Также не следует пользоваться сушёными или залежалыми приправами, лучше взять свежие травы. Тупые ножи лучше убрать, чтобы сэкономить время и силы. Кроме того, наточенные ножи безопаснее.

Ещё одну ошибку допускают те, кто не пользуется пищевым термометром. Только он позволит убедиться в приготовлении мяса, птицы или рыбы с нужной температурой. Последняя ошибка — отказ от постоянной пробы блюд во время приготовления.

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