Москва, , 14:45 — REGNUM В период пандемии коронавируса серьезные испытания и стресс испытывают, пожалуй, все отрасли мировой экономики. Однако именно фармацевтика осталась в стороне от бед и просадок, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Многие российские и крупнейшие международные фармацевтические гиганты, включая Pfizer, продемонстрировали серьезный рост на рынках и по сути стали бенефициарами происходящего.

Аналитики прогнозируют объем выручки компании только в категории вакцины от пандемии в размере $15 млрд, однако пока неизвестно сколько миллионов человек будет вакцинировано и с каким эффектом.

По политическим причинами и благодаря прекрасно настроенной лоббисткой работе Pfizer сегодня является лидером в гонке вакцин.

Важным драйвером роста для мировой и российской экономики станет падающая динамика заболеваний и эффективная массовая вакцинация населения.

Радует, что в России значительно выросли инвестиции в здравоохранение, профильные научные разработки и исследования.

Теперь и в России, и в мире одним из драйвером экономического роста является фармацевтическая отрасль», — высказал свое эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину против коронавируса, ожидает прибыль, полученную от продажи препарата в 2021 году, в размере $15 млрд.

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