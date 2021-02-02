Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Швеция получит 13 миллионов доз вакцины от COVID-19 от производителя Pfizer/BioNTech. Однако, согласно первоначальным условиям контракта, в Швецию должны быть доставлены 6,8 миллиона доз. Об этом со ссылкой на заявление Ричарда Бергстрёма, отвечающего за иммунизацию населения Швеции, сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Половина из них успеет поступить до наступления середины лета. Наша цель и заключается в том, что предложить всем взрослым жителям Швеции пройти вакцинацию до середины лета», — заявил Бергстрём.

Как отмечают журналисты, увеличение поставок вакцины от COVID-19 в Швецию будет обусловлено введением в эксплуатацию новых производственных мощностей на территории Германии.

Ранее представители Pfizer/BioNTech пообещали поставить в Евросоюз дополнительные 75 миллионов доз в течение второго квартала текущего года.

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