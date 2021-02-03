Мехико, , 05:57 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила разрешение на экстренное использование от Мексиканской федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Coferpis). Об этом замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль заявил вечером 2 февраля в ходе пресс-конференции.

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«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром им. Гамалеи. Теперь появилась возможность для её импорта и использования», — сказал чиновник. По его словам, это известие «внушает оптимизм».

Напомним, 1 февраля министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на поставку в страну российской вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 января заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать поставлять в Мексику уже через несколько дней.

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