Москва, , 16:00 — REGNUM Эффективность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» по итогам III фазы испытаний составила 91,6%. Результаты опубликованы в научном журнале Lancet, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Отмечается, что в тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек, все они получили первую и вторую дозы препарата или плацебо.

Так, по итогам тестирования выяснилось, что для людей старше 60 лет эффективность «Спутника V» составила 91,%. Статистически это не отличалось от данных, которые были получены в группе добровольцев от 18 до 60 лет.

«Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что «Спутник V» — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Он добавил, что вакцина полностью защищает против тяжелых случаев заболевания COVID-19 согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V» и стала первым подобным препаратом в мире.

«Спутник V» зарегистрирован в том числе Тунисе, Белоруссии, Сербии, Туркмении, Венгрии, Палестине, Иране, Венесуэле, Боливии, Аргентине, Парагвае, ОАЭ, Алжире и Республике Гвинее.

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