Москва, , 18:57 — REGNUM Удалить из App Store и Google Play соцсеть TikTok в случае распространения им противоправного контента призвал Роскомнадзор председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в опубликованном 29 января заявлении.

Необходимость в этих мерах связана с тем, что всё чаще поступают «многочисленные обращения» граждан, представителей родительских и просемейных организаций. Люди жалуются на то, что TikTok занимается распространением среди детей «контента, содержащего призывы к участию в несогласованных массовых акциях».

Рыбальченко «В случае дальнейшего распространения через платформу нарушающего закон контента предлагаем рассмотреть возможность об инициировании удаления приложения TikTok из официальных магазинов приложений App Store и Google Play для российских пользователей».

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Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы TikTok удалил призывы к участию несовершеннолетних в незаконных акциях в январе 2021 г.

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