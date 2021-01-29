Москва, , 18:30 — REGNUM Отказаться от публикаций экстремистского содержания, в том числе с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных уличных акциях, призвал 29 января Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ).

Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Отмечая «резкий рост в интернете контентных материалов, направленных против общественной безопасности», касающийся «пропаганды экстремистских действий, идеологии и практики экстремизма, совершения противоправных действий с применением насилия, а также пропаганды массовых беспорядков», РОЦИТ сообщает, что эти публикации «имеют свободное распространение на популярных в России контентных платформах».

РОЦИТ указывает, что этот контент «слабо модерируется» платформами. Особенно беспокоят призывы к несовершеннолетней аудитории. Те, кто хотят, чтобы дети среагировали на призывы, пользуются их повышенной восприимчивостью «к методам подачи информации, используемым при пропаганде противоправных действий».

«Подобное негативное воздействие на систему ценностей и сознание несовершеннолетних недопустимо, — говорится в сообщении. — В связи с этим, на основании п. 6 ст.10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» РОЦИТ обратился к социальным сетям и видеохостингам (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники») с призывом принять необходимые меры для прекращения оборота вышеуказанного контента на платформах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобное заявление опубликовала Лига безопасного интернета.

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