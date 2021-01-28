Рабат, , 22:24 — REGNUM Первую дозу вакцины от COVID-19 в Марокко получил король Мохаммед VI, сообщает 28 января Мorocco World News.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Марокко, прививку Мохаммеду VI поставили в королевском дворце в городе Фесе. Вакцинация началась с него, теперь будут бесплатно провакцинированы все желающие марокканские подданные.

Власти планируют провести иммунизацию 80% населения. На сегодняшний день Марокко получило два миллиона доз вакцины AstraZeneca и полмиллиона доз вакцины Sinopharm.

Сначала будут провакцинированы люди, подверженные риску заражения, а также все работники здравоохранения в возрасте от 40 лет и старше. Первый этап также охватит регионы, наиболее пострадавшие от пандемии, включая Касабланку-Сеттат, Танжер-Тетуан-эль-Хосейму и Рабат-Сале.

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Напомним, 22 января марокканское министерство здравоохранения объявило, что королевство закупило 66 миллионов доз вакцины против COVID-19.

AstraZeneca — вакцина, разработанная британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, Sinopharm создана китайской фармкомпанией China National Pharmaceutical Group.

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