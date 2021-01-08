Рабат, , 06:57 — REGNUM Правительство Марокко решило продлить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Согласно декрету марокканского минздрава, режим ЧС продлевается до 10 февраля. При этом конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 местные власти в регионах могут вбирать на свое усмотрение в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По последним данным, на территории Марокко подтверждено 448 678 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 420 569 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений королевства. Еще 7645 человек с болезнью не справились и скончались.