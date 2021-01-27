Москва, , 17:45 — REGNUM Возможность покупки у России вакцины от коронавируса «Спутник V» рассматривает Африканский союз, сообщили 27 января в МИД РФ.

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Отмечается, что АС «приступил к проработке вопроса поставки на континент российской вакцины «Спутник V». Организация планирует провакцинировать не менее 60% африканского населения, или 780 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пакистан три дня назад стал 12-й по страной, одобрившей «Спутник V».

Также вакцина одобрена для применения Белоруссией, Сербией, Туркменией, Венгрией, Палестиной, Венесуэлой, Аргентиной, Боливией, Парагваем, ОАЭ и Алжиром.

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