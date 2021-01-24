Исламабад, , 08:30 — REGNUM Власти Пакистана дали одобрение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пакистанская пресса со ссылкой на правительство страны.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что регистрационный совет Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap) дал разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса, разработанной при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. речь идёт о вакцине «Спутник V».

Уточняется, что импортировать и распространять российскую вакцину от коронавируса в Пакистане будет местная фармацевтическая компания AGP.

Теперь российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применения в 12 странах. Это Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения, Парагвай, Венесуэла, Палестина, Алжир, Сербия, Боливия, Аргентина, Белоруссия.