Новосибирск, , 08:53 — REGNUM В Новосибирской области, согласно официальным данным, проживают 238 жителей блокадного Ленинграда, которые являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ПФР.

«116 из них получают две пенсии одновременно. Это те, кто награждены знаком «Житель блокадного Ленинграда» и имеют инвалидность I, II или III степени. Им установлена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости, — уточнили в отделении. — Также одновременно получать две пенсии могут и те, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда». Средний размер пенсии на сегодняшний день у данной категории граждан составляет 35 317,26 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны — День воинской славы.

Читайте также: Ленинградская победа: в Петербурге отметят 77-ю годовщину снятия блокады