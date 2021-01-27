Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM В среду, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны — День воинской славы. В городе на Неве эту памятную дату обычно называют Днём снятия блокады Ленинграда или днём Ленинградской победы. В Петербурге подготовили множество мероприятий, посвященных 77-й годовщине избавления города от угрозы полного уничтожения.

Вечная память Дарья Драй © ИА REGNUM

Старт им даст торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14, в 09:30. Здесь на стене сохранена надпись, предупреждавшая ленинградцев о наибольшей опасности этой стороны проспекта во время жестоких вражеских артобстрелов.

Спустя полчаса — в 10:00 — зажгут факелы на Ростральных колоннах. Они будут гореть дважды: утром до полудня, затем факелы зажгут снова, с 19:00 до 20:00.

В 10:00 также цветы возложат к памятнику «Мужеству ленинградцев» в Сквере блокадников на площади Мужества.

В 11:00 на площадке патриотического объединения «Ленрезерв» начнется музейный урок, посвященный годовщине дня снятия блокады. Организаторами выступили движение «Бессмертный полк России» и Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей при поддержке «Мостотреста». 23 участника из школ и лицеев Петербурга прочтут стихи и доклады о блокаде Ленинграда, его жителях, детях и защитниках.

Центральная траурная церемония памятного дня по традиции состоится на Пискаревском мемориальном кладбище в 11:00. Там возлагать венки и цветы будет руководство Санкт-Петербурга, Ленинградской области, полпредства президента в СЗФО, командования Западного военного округа и другие официальные лица. Прямую трансляцию с Пискарёвки будут вести телеканалы «78» и «Санкт-Петербург». Оба телеканала подготовили тематические трансляции, которые будут идти с самого утра и до позднего вечера.

Параллельно в 11:00 церемонии возложения цветов начнутся на Серафимовском, Смоленском кладбищах, на Невском мемориальном кладбище «Журавли», на площади Победы у мемориала «Защитникам Ленинграда», у Триумфальной арки Победы в Красном Селе и у Мемориала «Малая Пискаревка» в Красной Слободе.

В 11:30 цветы возложат к мемориальной надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на Лесном проспекте, 61.

В 11:30 в сквере имени Ольги Берггольц начнётся акция «Свеча памяти». Памятник поэтессе покроют мешковиной, вокруг расставят противотанковые ежи и под звуки метронома зажгут свечи и возложат цветы.

Ровно в полдень прогремит памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

В 12:00 церемония возложения венков состоится на Ново-Волковском кладбище. В это же время в Кронштадте на Кронштадтском шоссе начнется торжественно-траурный митинг. Митинги в полдень пройдут и у мемориала «Ополченцы» в Пушкине, и у братского захоронения «Скорбящая» в Павловске.

В 12:15 цветы возложат на Богословском кладбище.

В 12:30 ожидается возложение цветов к мемориальной доске «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда» на Лесном проспекте, 26−28.

В 13:00 начнется торжественно-траурная церемония на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Отдельную программу подготовил к этому дню Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, который, помимо всего прочего, отмечает и собственную юбилейную дату — он был открыт ровно 75 лет назад, 27 января 1946 года.

В 12:00 в здании в Соляном переулке и в Калининградском областном художественном музее пройдет перекрестное открытие выставки «…А нам нужна одна Победа!». Калининградский музей подготовил выставку рисунков участников кровопролитной Восточно-прусской операции 1945 года из фондов музея, а петербургский музей отправил в Калининград выставку «Балтийцы сражаются: Краснознаменный Балтийский флот в Великой Отечественной войне».

Кроме того, в Музее блокады Ленинграда 27 января состоится презентация фильма об истории музея, а также фильма и книги о маршале Леониде Говорове. В этот же день в музее откроется выставка «Блокада снится мне…» — совместный проект с Государственной академической капеллой.

В 15:00 в городе Ломоносов у мемориальной стелы состоится молодежная акция «На рубеже бессмертия», посвященная блокаде. Аналогичное мероприятие запланировано и у мемориала «Приморский» в Петергофе.

С 15:00 до 20:00 во дворе Капеллы на набережной Мойки, 20, будет идти уже традиционная акция «900 дней и ночей». Она состоится уже в пятый раз. Каждые полчаса зрителей будет ждать светозвуковое представление, которое погрузит их в атмосферу военного города того времени. На фасаде Капеллы продемонстрируют кадры кинохроники, которые перенесут петербуржцев в осаждённый Ленинград. Зрители увидят и услышат сигнал воздушной тревоги, авиационные бомбардировки, бои за прорыв и снятие блокады, слёзы и радость людей, доживших до этого дня.

Реконструкторы расскажут зрителям о войне и продемонстрируют предметы быта и оружие, на одной из интерактивных площадок военный врач расскажет о медицинской помощи того времени. Поисковые отряды покажут свои находки — обмундирование, вооружение и личные вещи красноармейцев. Любой желающий сможет поучаствовать в акции «Судьба солдата», которая посвящена поиску информации о погибших и пропавших без вести участниках битвы за Ленинград.

Различные культурные площадки подготовили собственные спектакли, концерты и кинопоказы, посвященные блокаде. Так, в 15:00 и 19:00 в Театре музыкальной комедии дадут спектакль-концерт «Жар-птица. Песни о войне». В Большом зале Екатерининского собрания состоится концерт «Слушай, Ленинград» в сопровождении камерного оркестра, в Филармонии им. Шостаковича Волгоградский академический симфонический оркестр представит праздничную программу «Ленинград — Сталинград. Военные строфы».

В киноцентре «Ленфильм» состоится спецпоказ фильма «Читаем блокадную книгу», картину зрителям представит ее автор — режиссер Александр Сокуров. Бесплатные показы документальных фильмов о блокаде пройдут на открытой киностудии «Лендок»: попасть туда можно по регистрации.

В 20:00 в телеэфире начнется торжественный концерт «Ленинградская Победа» — трансляцию будут вести из БКЗ «Октябрьский», но концерт был записан накануне и без зрителей в связи с эпидемиологическими предписаниями. На сцену выйдут Лариса Малеванная и Николай Мартон, Тамара Гвердцители, Татьяна Буланова, Зара, Александр Маршал и другие.

В 20:00 у каждого километрового столба Дороги Жизни — до мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги — зажжется свеча в рамках акции «Маяки памяти». Огонь 44 свечей зажжется автомобилистами и на площади Победы. Свечи будут гореть ровно 15 минут. Спустя час на «Разорванном кольце» на берегу Ладожского озера соберутся все участники мероприятия, они почтут память павших ленинградцев и защитников города минутой молчания и дальним светом автомобильных фар осветят направление, в котором проходила Дорога жизни по льду Ладожского озера.

В 20:58 на телеканале «Санкт-Петербург» начнется прямое включение из Петропавловской крепости. В 21:00 с Большого пляжа Петропавловки военнослужащие произведут праздничный артиллерийский салют тридцатью залпами пушек. Специальные установки в это же время выпустят в ночное небо около полутора тысяч разноцветных фейерверков.

Также в течение в Петербурге будут идти как офлайн-, так и онлайн-мероприятия. Волонтеры в рамках акции #МыВместе за день раздадут пожилым горожанам тысячу лент Ленинградской Победы, передавать их будут вместе с гуманитарными наборами.

Продолжатся и онлайн-марафоны «Иска Победы», «Ленинград: вчера и сегодня», «Дневники и письма блокадного Ленинграда». На сайте фонда «Мост поколений» весь день будут показывать документальный фильм «Блокада. Искупление», снятый студентами.

В 16:00 центр патриотического воспитания «Дзержинец» проведет викторину о блокадном Ленинграде в Zoom, а на странице центра «ВКонтакте» состоится онлайн-интервью с жительницей блокадного Ленинграда Лидией Прокофьевой.

Активисты движения «Волонтеры Победы» лично поздравят жителей и защитников города, проживающих в России и за рубежом. В Петербурге они навестят Лидию Уткину, которая сразу после учебы добровольцем ушла на фронт и проработала в госпитале все 900 дней блокады. Волонтеры запишут с ней первое воспоминание в рамках международного проекта «Слово Победителя. Блокада». Цель проекта — помочь сохранить историческую память о защитниках и жителях блокадного Ленинграда через создание электронного архива семейных документов. Воспоминания будут собирать весь год, к 8 сентября 2021 года — Дню памяти жертв блокады — планируется набрать более 100 тысяч документов. Найти информацию помогут уже созданные организаторами порталы, с которыми будет синхронизирован электронный семейный архив.

Петербуржцы также смогут принять участие в акции «Медаль моей памяти», начинающейся 27 января. До 31 марта все желающие могут поделиться историями своих близких, защитников осажденного города. Для этого нужно найти карточку родственника в базе данных «Медаль «За оборону Ленинграда» и написать его краткую историю: где трудился во время войны, какой вклад внес в прорыв блокады. В будущем эти истории станут основой для статей и сюжетов. Рассказ необходимо отправить на электронную почту medal@spbarchives.ru, прикрепив к письму ссылку на карточку родственника на сайте портала. Сейчас база данных содержит архивные сведения о более чем 170 тысячах награжденных.

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Блокада Ленинграда была организована руководством нацистского Рейха и осуществлено войсками Германии и ее союзников. Адольф Гитлер ставил своей целью полное уничтожение города и его населения. Блокада продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в Ленинграде погибли, по разным оценкам, от 650 тыс. до 1,5 млн человек — от голода, холода, вызванных ими болезней, от постоянных артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха.

Все дни блокады ленинградцы работали на создании оборонительных рубежей, укрытий, на тушении пожаров, разборе завалов, лечении раненых, сдавали кровь для бойцов на фронте… В блокированном Ленинграде работали военные заводы, выпускавшие оружие и боевую технику, причем не только для Ленинградского фронта, но и для других фронтов Великой Отечественной войны.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ходе операции «Январский гром» к 20 января была уничтожена группировка противника в районе Красного Села и Ропши. К 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. Немецкие войска потеряли убитыми и пленными около 100 тыс. солдат и офицеров, были разбиты более 30 немецких дивизий.

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