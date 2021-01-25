Москва, , 15:00 — REGNUM Еженедельно в Грецию смогут прибывать 500 граждан России. Это государство вновь продлило разрешение на въезд для российских туристов. Об этом 25 января сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По информации местных СМИ, эта мера продлена еще на две с половиной недели, с 22 января до 8 февраля.

В АТОР напомнили, что для въезда в Грецию гражданам РФ, за исключением детей в возрасте до десяти лет, необходимо иметь сертификат на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Сделать его необходимо не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. В документе, который должен быть выдан аккредитованной лабораторией, должна быть указана персональная информация.

Кроме того, всем пассажирам, прилетающим в Грецию, необходимо пройти обязательную самоизоляцию в течение семи дней по месту пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 ноября компания «Аэрофлот» возобновила авиасообщение между Москвой и Афинами (Греция). Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам.

В компании отметили, что частота перелётов может измениться по мере восстановления международного сообщения.