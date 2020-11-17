Москва, , 10:21 — REGNUM С 21 ноября компания «Аэрофлот» возобновит авиасообщение между Москвой и Афинами (Греция). Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и субботам. В компании отметили, что частота перелётов может измениться по мере восстановления международного сообщения. Уже открыта продажа билетов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт компании «Аэрофлот» приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска из-за запаха дыма, который почувствовали пилоты.