Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 14:55 — REGNUM Акимат (администрация) Актюбинской области Казахстана создал специальную комиссию после публикации коллективного обращения работников «КМК-Мунай» к президенту республики, сообщает 25 января издание Informburo.

Члены комиссии планируют встретиться с нефтяниками для уточнения коллективных требований. Ранее сотрудники предприятия записали видеообращение, в котором попросили поднять заработные платы на 100% и улучшить условия работы.

Представитель работников на видео сказал, что руководство предприятия и области не отреагировало на обращение сотрудников. «Наших зарплат не хватает ни на покрытие кредитов, ни на продукты», — говорится в видеообращении.

Нефтяники заявили, что если их требования не будут выполнены, то они приостановят работу предприятия.

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