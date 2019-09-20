Актау, Казахстан, , 15:59 — REGNUM 150 работников ТОО «Мобил Сервис Групп» месторождения Каражанбас в Мангистауской области Казахстана вышли на забастовку с требованием увеличения заработной платы, сообщает 20 сентября Kursiv.kz.

Работники потребовали двукратного повышения заработной платы. В управлении государственной инспекции труда Мангистауской области заявили, что в настоящее время ведутся переговоры с бастующими.

«Надеюсь, что после обеда придем к компромиссу. Мы надеемся, что будет найдено решение», — заявил заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Чингиз Дюсенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября работники ТОО «М-Техсервис» в Мангистауской области Казахстана не вышли на работу и потребовали от руководства повышения заработной платы на 65%. К решению спора подключилось региональное руководство.

Отметим, ТОО «Мобил Сервис Групп» занимается транспортными перевозками для нефтегазовых предприятий Мангистауской области Казахстана.

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