Манама, , 13:55 — REGNUM Власти Бахрейна одобрили использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca. Об этом 25 января сообщил телеканал Sky News Arabia.

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Отмечается, что вакцина британско-шведской компании была одобрена властями Бахрейна для экстренного использования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор компании AstraZeneca в России и Евразии Ирина Панарина сообщила, что сочетание вакцин «Спутник V» и компании AstraZeneca возможно приведет к повышению эффективности борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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