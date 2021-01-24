Минск, , 15:56 — REGNUM В Белоруссии за минувшие сутки выявили 1752 носителя SARS-CoV-2, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

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Всего в республике по состоянию на 24 января было зарегистрировано 237 611 случаев инфицирования коронавирусом. 223 553 инфицированных выздоровели (2641 человек за сутки), 1649 — умерли (десять человек за сутки).

С начала пандемии в республике провели 4 млн. 365 тыс. 571 тест на коронавирусную инфекцию, 17 182 из которых выполнили в минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 1748 носителей коронавирусной инфекции.