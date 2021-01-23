Минск, , 12:36 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1748 носителей SARS-CoV-2, сообщили 23 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране зарегистрировали 235 859 случаев заражения коронавирусом.

220 912 инфицированных выздоровели (2081 человек за сутки), 1639 человек скончались от осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью (скончались 11 человек за сутки).

За прошедшие сутки в стране для диагностики коронавирусной инфекции провели 17 880 тестирований. С начала пандемии в Белоруссии выполнили 4 млн. 348 тыс. 389 тестов на SARS-CoV-2.