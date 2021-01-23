Донецк, , 11:19 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки лабораторно подтвердили 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще у 44 человек диагноз «COVID-19» был установлен клинико-эпидемиологически. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

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По состоянию на 23 января в ДНР было выявлено 19 138 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

7231 инфицированный на текущий момент находится на лечении. Выздоровели 10 239 человек, 1692 инфицированных скончались.

За сутки пневмония была диагностирована у 92 пациентов, 70 из них были госпитализированы в медицинские учреждения.

«Всего на лечении 1678 пациентов с пневмониями, из них 673 на кислородной поддержке (+14 за сутки)», — добавили в Минздраве.

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