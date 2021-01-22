Донецк, , 14:11 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 218 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 21 января проведено 495 исследований, из них выявлено 201 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 18 829.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1666.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 10 345 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 232 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.