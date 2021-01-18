Ташкент, , 14:19 — REGNUM Власти Узбекистана планируют запустить производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Баходыр Юсупалиев, сообщили в телеграм-канале минздрава.

По его словам, стороны ведут переговоры о сертификации и локализации производства российской вакцины в Узбекистане. Замминистра отметил, что в Узбекистане изучают результаты третьего этапа испытаний вакцины в России.

Кроме того, в Узбекистане ожидают получение информации из России о вакцинации 25 тыс. добровольцев. В республике уже создан план по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации и по обучению медицинского персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует получить 100 тыс. доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech.

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