Грозный, , 14:00 — REGNUM Ликвидированный в ходе спецоперации боевик Аслан Бютукаев известный как амир Хамзат был причастен к ряду террористических преступлений. Он был правой рукой Доку Умарова, организовавшего теракт в Домодедово в 2011 году, когда погибли 37 человек. Кроме того, Бютукаев руководил батальоном смертников «Рийад ас-Салихийн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданным чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым.

Аслана Бютукаева разыскивали в том числе за организацию и участие в нападении боевиков на город Грозный в декабре 2014 года. За информацию о его месте нахождения МВД и ФСБ объявляло денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, а в селении Котар-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни после нападения был сожжен дом его родных, а также дома его приспешников.

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Банду, созданную Бютукаевым, разыскивали в Чечне и Ингушетии весной и летом 2020 года. На территории Ингушетии, в частности, в лесном массиве Сунженского района на границе с Чечней, проходили спецмероприятия в мае 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне было организовано несколько попыток ликвидации банды так называемого амира Хамзата. Рамзан Кадыров сообщил о том, что успешной стала лишь третья из них.

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