Магас, , 16:13 — REGNUM В Ингушетии ведется поиск банды боевиков во главе с так называемым амиром Хамзатом (Асланом Бютукаевым). В лесном массиве Сунженского района, на границе с Чечней, ведутся спецмероприятия, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информационного агентства, силовики ищут одну из последних действующих бандгрупп в горах Сунженского района и в районе долин рек Асса и Фортанга. В настоящее время операция проходит за рекой Асса.

Напомним, Аслан Бютукаев объявлен в международный розыск по подозрению в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества. Он был правой рукой Доку Умарова, которого обвиняют в совершении теракта в аэропорту «Домодедово» 24 января 2011, жертвами которого стали 37 человек.

Аслан Бютукаев также является причастным к нападению боевиков на Грозный 4 декабря 2016 года. Он же являлся руководителем батальона смертников «Рийад ас-Салихийн», созданного чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым. В 2016 году МВД РФ и ФСБ по Чечне пообещали вознаграждение в размере 5 млн рублей за информацию о месте нахождения 42-летнего (в то время) Аслана Бютукаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что в лесных и горных районах Сунженского района введен ряд ограничений для местных жителе в связи с проводимыми спецмероприятиями.

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