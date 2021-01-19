Москва, , 09:00 — REGNUM На данный момент делать выводы о каких-либо особых симптомах у тех, кто заразился «британским» штаммом коронавируса, невозможно. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на новосибирский центр «Вектор».

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"Определение клинической картины, формируемой вариантным коронавирусом, выявленным на территории Великобритании, требует надлежащим образом организованного обследования большого числа пациентов и в настоящее время невозможно на территории Российской Федерации в силу отсутствия значимого количества выявленных больных, инфицированных данным вирусом», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что исследования на данную тему, которые уже есть в мире, делались на основе ограниченной выборки, а потому на их основе нельзя сделать вывод об особенностях протекания болезни в случае, если пациент заразился «британским» штаммом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что более заразный «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 со временем может стать более распространённым в России.