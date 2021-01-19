Москва, , 06:00 — REGNUM Более заразный «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 со временем может стать более распространённым в России, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

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По её словам, распространение коронавируса с этим штаммом будет происходить по американскому сценарию.

«Американский центр CDC дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — цитирует РИА Новости эксперта.

Баранова добавила, что преобладание «британского» штамма может быть связано с его большей эффективностью в плане заражения по сравнению с ранее обнаруженным вариантом.

Напомним, новый штамм коронавируса впервые был выявлен в Великобритании в конце декабря 2020 года. Он получил название VOC-202 012/01. Сегодня его распространение зафиксировали более чем в 40 странах мира.

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