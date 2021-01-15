Новосибирск, , 12:22 — REGNUM В Новосибирске с завтрашнего дня, 16 января, на маршруты выходят 15 новых минских автобусов. В текущем году муниципалитет планирует закупить ещё 40 единиц новой техники, работающей на газомоторном топливе, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Напомним, ранее в Новосибирск прибыла первая партия новых автобусов из Минска. Техника была приобретена в рамках проекта «Народный бюджет» — городу выделили 100 млн рублей на покупку 15 газомоторных автобусов по лизинговому договору.

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«Уверен, что эти автобусы, которые пришли прямо с конвейера минского автозавода, покажут себя с самой лучшей стороны. Их всего 15, но это только первый шаг. В этом году планируем закупить большую партию автобусов. Мы будем продолжать эту работу совместно с правительством Новосибирской области, пока не достигнем 100% обновления всего подвижного состава», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

А пока с 16 января на маршруты № 23, 45 и 54 Первомайского и Советского районов выходят по пять новых автобусов.