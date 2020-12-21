Новосибирск, , 16:22 — REGNUM В Новосибирск прибыла первая партия новых автобусов из Минска. Техника приобретена для муниципального казённого предприятия «ПАТП-4» в рамках проекта «Народный бюджет». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Отметим, что в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» Новосибирску выделили 100 млн рублей на покупку 15 газомоторных автобусов по лизинговому договору.

Сейчас из Минска прибыли четыре автобуса. Вторая партия из пяти автобусов уже отправлена из Минска на накопительную площадку в городе Подольске Московской области. Оставшиеся шесть выедут из Минска на днях. После этого все 11 автобусов одной колонной направят в Новосибирск для передачи МКП «ПАТП № 4».

Ввод в эксплуатацию планируется в течение января 2021 года.