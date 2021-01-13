Москва, , 12:55 — REGNUM В отелях, гостиницах и домах отдыха Подмосковья отменены справки о сделанном ПЦР-тесте на коронавирус. Распоряжение об этом подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Таким образом, с 13 января 2020 года турист и гости Московской области могут заселяться в отели и отдыхать на территории региона без обязательного наличия отрицательного теста на COVID-19.

Вместе с тем, согласно постановлению, при заезде в гостиницы и входе в рестораны, бары остается обязательным измерение температуры тела. Туроператоры считают, что отмена теста увеличит спрос на туры по Подмосковью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Подмосковья поручил увеличить и скорость прохождения тестов на коронавирус.

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