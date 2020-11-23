Красногорск, , 15:08 — REGNUM Данные о количестве новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье остаются прозрачными и доступными. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Все цифры прозрачны, видны, выявляемость подрастает. Мы на уровне тысячи случаев в сутки. Мы делаем 30−35 (тысяч — прим. ИА REGNUM) тестов ПЦР. Дальше эту работу будем продолжать», — сказал Воробьёв.

Глава Подмосковья поручил увеличить и скорость прохождения тестов на коронавирус, напомнив, что о такой необходимости заявил президент России Владимир Путин.

«Напомню, у нас будет открыто 19,5 тысяч коек под COVID-19, чтобы сохранить плановую медпомощь», — отметил Воробьёв.

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