Москва, , 09:22 — REGNUM В Москве создали единую цифровую сеть диагностических устройства городских больниц и поликлиник. Они подключены к Единому информационному сервису (ЕРИС) ЕМИАС, сообщается на портале градоначальника.

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Единая цифровая сеть объединила1300 аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографов, рентгенографических комплексов, флюорографов и т. д.

Рентгенологи удаленно описывают медицинские изображения в соответствии со своей специализацией. Готовые заключения врачей автоматически загружаются в электронную медицинскую карту пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый специальный раздел «электронная медицинская карта» на портале mos.ru был создан в январе 2020 года.

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