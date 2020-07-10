Москва, , 09:17 — REGNUM В Москве пользователи приложения «ЕМИАС.ИНФО» получили полный доступ к сведениям о своем здоровье — вся информация электронной медкарты теперь хранится на смартфоне. Об этом 10 июля сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В приложении можно ознакомиться с протоколами осмотров с 2017 года, результатами лабораторных исследований и выписками из стационаров с 2019 года. Кроме того, с помощью приложения легко записаться на прием к врачу и загрузить данные о состоянии здоровья. Талон теперь печатать не нужно — достаточно открыть электронную запись.

«Врачу для постановки точного диагноза необходимы различные показатели здоровья пациента. Москвичи могут внести в электронную медкарту данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении — и они всегда будут под рукой», — отметила Ракова.

Также, по ее словам, для удобства граждан предусмотрена возможность автоматической загрузки данных с гаджетов. Для этого необходимо скачать приложение «ЕМИАС Коннект», которое передаст всю информацию в электронную медкарту с телефона.

Доступ к электронной карте могут получить пациенты старше 15 лет с московским полисом ОМС и родители детей младше 15 лет. Для получения доступа достаточно отправить заявку на mos.ru, ввести необходимые данные и подождать несколько дней.

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.