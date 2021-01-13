Магадан, Магаданская область, 13 января 2021, 06:37 — REGNUM В Магаданской области к традиционному процессу обучения после новогодних каникул приступили все 56 школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобразования.
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По мнению специалистов, оснований для дистанционного обучения нет.
Из 16 256 учащихся на самоизоляции находится 147.
На 12 декабря на Колыме всего 13 школьников имеют подтвержденный диагноз заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в 51 школе продолжаются зимние каникулы, актированные дни из-за непогоды объявлены в 386 школах.