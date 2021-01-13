Якутск, , 03:32 — REGNUM В Якутии в 51 школе продолжаются зимние каникулы, актированные дни из-за непогоды объявлены в 386 школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На утро 13 января все детские сады (802) работают в привычном режиме. Частично закрыта одна группа в одном детском саду в селе Вилюйского района.

В очной форме обучаются ученики 166 школ, в очно-заочной форме работают 278 школ, в дистанционном формате — 134.

Частично закрыты две школы, где на «дистант» переведены три класса, в которых выявленные случаи заболевания коронавирусом: в Якутске — один, в Нерюнгринском районе — два.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что российские и московские чиновники, ответственные за школьное образование, а вслед за ними и некоторые СМИ наперегонки расхваливают дистанционные технологии обучения, на которые переведены московские школьники 6−11 классов и их сверстники в ряде регионов, среди родителей и школьников преобладают негативные оценки и этих технологий, и дистанционного обучения в целом.