Москва, , 09:11 — REGNUM На европейской части России с 12−13 января усилится холодная погода, волна холода с отклонениями от нормы на 7−13 градусов будет наблюдаться здесь как минимум до 16 января. Об этом 12 января сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Похолодание будет не просто продолжаться, а усиливаться. Это затронет всю европейскую часть России. Будет ниже нормы на 7−10 градусов, а в некоторых регионах: Костромской, Ивановской, Ярославской, Вологодской областях, — даже на 10−13 градусов. Настоящая волна холода с 13 января и минимум до 16 числа, а в перечисленных регионах — уже со вторника», — приводит его слова ТАСС.

Также, как отметил синоптик, примерно 40−50% территории России в данный период будут подвержены аномальным морозам и в ближайшее время не ожидается резкого потепления до показателей.

«Почти 40% нашей территории на прогностической карте аномалий, а может и все 50%, заняты темно-синим цветом, что свидетельствует об очень большом отклонении от климатической нормы», — указал Вильфанд.

При этом волной холода синоптики называют падение температур в зимний период ниже нормы на семь и более градусов в течение продолжительного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что понижение температуры воздуха до — 32 °C ожидается в Самарской области.