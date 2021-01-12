Самара, , 08:32 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 32 °C ожидается в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидpометеоpологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 13 января по области ожидается погода без существенных осадков. Температура ночью может понизиться до — 32 °C, а днем столбик термометра может упасть до — 20 °C.

14 января в регионе ожидается снег и метель, на дорогах образуются снежные заносы.

По данным Гидрометцентра РФ, во второй половине января средняя температура воздуха в Самарской области ожидается ниже нормы на 1 °C.

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