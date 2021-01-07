Киев, , 10:35 — REGNUM На Украине за прошлые сутки зарегистрировали 8997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 7 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) (оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики — ИА REGNUM) и Запорожской (509) областях», — уточнил глава украинского Минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии на территории страны выявили 1 099 493 носителя SARS-CoV-2. Побороли инфекцию 773 214 инфицированных (11 316 человек за сутки), скончались с начала эпидемии 19 505 инфицированных (148 человек за сутки).

В медицинские учреждения были госпитализированы за сутки 2567 заболевших COVID-19. Кроме того, министр уточнил, что за сутки коронавирус выявили у 227 детей и 385 медицинских работников.

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине было зарегистрировано на 2 тысячи меньше новых случаев заражения коронавирусом.

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