Киев, 6 января 2021, 10:00 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 6 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала пандемии на Украине зарегистрировали 1 090 496 носителей SARS-CoV-2, 761 898 из которых побороли коронавирусную инфекцию (выздоровели 14 490 человек за сутки).
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За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 19 357 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19» (за сутки скончались 228 человек).
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За минувшие сутки в медицинские учреждения страны были госпитализированы 2978 пациентов с диагнозом «COVID-19», добавил глава Минздрава.