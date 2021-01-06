Киев, , 10:00 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6911 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 6 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях», — написал Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии на Украине зарегистрировали 1 090 496 носителей SARS-CoV-2, 761 898 из которых побороли коронавирусную инфекцию (выздоровели 14 490 человек за сутки).

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За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 19 357 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19» (за сутки скончались 228 человек).

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За минувшие сутки в медицинские учреждения страны были госпитализированы 2978 пациентов с диагнозом «COVID-19», добавил глава Минздрава.