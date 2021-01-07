Киев, , 08:56 — REGNUM Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд страны с прошением о «признании неконституционными отдельных положений» законов государства, касающихся «здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации"медицинских учреждений «в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19». Об этом омбудсмен написала 6 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Денисовой, сложности в противодействии коронавирусной болезни на Украине принесли не только начатая в 2017 году медицинская реформа, автор которой — бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун, но и «определенные законодательные изменения», реформы децентрализации и административно-территориального устройства.

«Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконодательном уровнях в некоторых случаях несоизмеримо цели средств достижения — противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека», — отметила она.

По словам омбудсмена в направленных ей обращениях речь шла о «неконституционности внедряемой медицинской реформы, неразумности, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений» законов страны, постановлений правительства.

«Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена», — подытожила она, выразив надежду, что Конституционные суд рассмотрит ее обращение.

Читайте также: Экс-глава минздрава Украины пообещала больше не писать постов в Facebook

Напомним, в первый день нового 2021 года бывшая исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун пообещала больше не публиковать постов в социальной сети Facebook. Кроме того, по информации украинских средств массовой информации, в декабре 2020 года Супрун и ее супруг закрыли три свои общественные организации, которые функционировали на территории страны. Позже появилась информация о том, что Супрун покинула Украину и вылетела в США, но ее опровергли.

Отметим, по словам бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля, деятельность Супрун на Украине, сократила жителям страны жизнь «минимум на двадцать лет». Он также подчеркнул, что второй этап реформы Супрун был проведен уже действующей властью.