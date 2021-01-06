Бишкек, , 11:30 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 144 носителя SARS-CoV-2, а с начала пандемии в стране зарегистрировали 81 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.

77 170 инфицированных выздоровели с начала эпидемии. За сутки по факту выздоровления были выписаны 215 человек.

1361 летальный исход заболевания зарегистрировали в Киргизии с начала эпидемии. За сутки от осложнений болезни скончался один человек.

На текущий момент в Киргизии лечение получают 2200 инфицированных, 912 из которых лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 1288 — получают медицинскую помощь амбулаторно.

За сутки было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом медицинских работников, пять медработников в минувшие сутки выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, семь — завершили соблюдение домашней самоизоляции.

Всего в Киргизии зарегистрировали 4128 случаев заражения SARS-CoV-2 медработников, 3966 из которых выздоровели.

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