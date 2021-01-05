Бишкек, , 12:39 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев предположил, что основная часть населения республики уже переболела коронавирусной инфекцией. Об этом 5 января министр заявил в ходе брифинга.

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Так глава Минздрава республики прокомментировал тенденцию к снижению количества выявленных случаев заражения коронавирусом, которая наблюдается в стране с середины ноября 2020 года.

«Это, возможно, связано с тем, что основная часть населения переболела коронавирусом, что подтверждается результатами исследований иммуноферментного анализа», — цитирует министра издание Sputnik.

Глава Минздрава также предположил, что на эпидемиологическую ситуацию повлияли введение дистанционного режима обучения, ограничение социальных контактов и запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, по данным республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Киргизии по состоянию на 5 января было зарегистрировано 81 512 случаев заражения коронавирусом.