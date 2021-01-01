Париж, , 23:02 — REGNUM Во Франции полицейские в новогоднюю ночь выписали более 6,6 тыс. штрафов за нарушение гражданами комендантского часа. Об этом 1 января сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

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Отмечается, с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января по местному времени правоохранители провели 45,4 тыс. проверок, уважительную причину выхода на улицу не смогли подтвердить 6 650 человек.

За первое подобное нарушение в стране взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3 750.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

В конце декабря специалист по иммунологии Ален Фише, осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно.

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