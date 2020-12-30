Париж, , 20:22 — REGNUM Специалист по иммунологии Ален Фише осуществляющий руководство кампанией по вакцинации населения Франции от вируса SARS-CoV-2, объяснил, почему она продвигается, по мнению некоторых экспертов, недостаточно оперативно.

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Как сообщает France Info, в среду, 30 декабря, Фише заявил, что «вакцинация сложна и занимает много времени». «Дозы вакцины не так просто перевозить и сохранять», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 декабря французский генетик и президент Национального союза борьбы против рака Аксель Кан раскритиковал правительство страны за отсутствие стратегии по привлечению граждан к вакцинации от вируса SARS-CoV-2.

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