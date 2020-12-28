Рокфорд, , 11:32 — REGNUM Обвинения в преднамеренном убийстве трех человек и покушении на убийство ещё трех предъявлены мужчине, который подозревается в стрельбе в кегельбане в городе Рокфорд в штате США Иллинойс. Об этом 28 декабря сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что обвиняемым является 37-летний житель штата Флорида Дюк Уэбб, являющийся военнослужащим воздушно-десантных войск США и что он в настоящее время находится в тюрьме без права выйти под залог.

При этом, по словам главы полиции Рокфорда Дэна О'Ши, у обвиняемого не было цели, и он вел стрельбу по всем без разбора. Полицейские смогли задержать его без применения оружия, однако перед задержанием Уэбб сделал попытку спрятать оружие и скрыть свою личность. В то же время, все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что 28 декабря обвиняемый предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стрельбу в городе Рокфорд в американском штате Иллинойс 26 декабря, в результате которой три человека были убиты и три ранены, открыл неизвестный.