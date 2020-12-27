Рокфорд, , 22:32 — REGNUM Стрельбу в городе Рокфорд в американском штате Иллинойс 26 декабря, в результате которой три человека были убиты и три ранены, открыл 37-летний военнослужащий Дюк Уэбб. Об этом заявил шеф полиции города Дэниел О'Ши.

По его словам, стрельба была открыта в помещении бара. В результате инцидента погибли трое пожилых мужчин. Ранения получили 14-летний подросток, 16-летняя девушка и 62-летний мужчина.

«Подозреваемый был задержан», — сказал О'Ши.

Задержанному предъявлены обвинения в убийстве трех человек, а также в покушении на убийство трех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском Нью-Йорке во время выступления рождественского хора, которое происходило на ступенях собора, неизвестный мужчин открыл стрельбу по людям. Стрелявший залез на строительные леса внутри собора и открыл беспорядочную стрельбу в присутствии около 400 человек. Оперативно прибывшая на место происшествия полиция открыла ответный огонь и ликвидировала злоумышленника.

Читайте также: В США уволили полицейского, застрелившего безоружного чернокожего