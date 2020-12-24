Магадан, Магаданская область, , 05:03 — REGNUM В Магадане ёлочные базары начали работать в середине декабря — выбрать новогодний атрибут можно на любой вкус и кошелёк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: В Приморье на ёлочных базарах резко выросли цены

Ёлки продают любой высоты от 50 см до 2,3 метра. Цены также разнятся — от 500 рублей до до 3,3 тыс. рублей. Можно купить недорого и ветки.

Пока есть возможность приобрести ель в лесхозе — цены остались на уровне прошлого года. Метровая обойдётся чуть более тысячи рублей, двухметровая — от 2150 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Нового года во Владивостоке и районах Приморья активно развернулись ёлочные базары, правда зелёные красавицы в этом году почему-то значительно выросли в цене.